比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件

路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。

李启元还向路透表示，公司尚未收到中国央行发出的任何正式文件，之前有官方媒体报导称，中国人民银行在检查后发现比特币中国交易平台存在“风险隐患”。

中国央行在1月11日对“比特币中国”、“火币网”和“币行网”进行了现场检查，检查这些公司是否有一系列违规行为。中国政府目前正在加大力度遏制资本外流并缓解人民币汇率压力。

李启元还说，上述三个交易平台讨论过是否收取交易费，但尚未达成结论。(完)