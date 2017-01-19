比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
李启元还向路透表示，公司尚未收到中国央行发出的任何正式文件，之前有官方媒体报导称，中国人民银行在检查后发现比特币中国交易平台存在“风险隐患”。
中国央行在1月11日对“比特币中国”、“火币网”和“币行网”进行了现场检查，检查这些公司是否有一系列违规行为。中国政府目前正在加大力度遏制资本外流并缓解人民币汇率压力。
李启元还说，上述三个交易平台讨论过是否收取交易费，但尚未达成结论。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。