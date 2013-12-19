比特币中国宣布停止人民币充值功能

人行本月发布《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不具有合法货币地位。16日人行约谈10余家第三方支付公司负责人，明确要求其不得给比特币、莱特币等的交易网站提供支付与清算业务，且要求对于已发生业务的，支付机构应解除商务合作。