比特币中国宣布停止人民币充值功能

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京12月18日 - 中国比特币交易平台--比特币中国（BTCChina）周三宣布停止人民币充值功能，比特币价格重挫。
人行本月发布《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不具有合法货币地位。16日人行约谈10余家第三方支付公司负责人，明确要求其不得给比特币、莱特币等的交易网站提供支付与清算业务，且要求对于已发生业务的，支付机构应解除商务合作。
比特币中国的网站公告称，比特币中国暂时停止人民币充值功能，比特币充值、比特币提现和人民币提现不受影响，比特币中国将继续运营。
目前还不清楚其他交易平台是否受到影响。
比特币中国交易平台中，比特币以人民币计价较周一重挫46%，较12月1日创下的高位下滑了60%。
人行对比特币存在顾虑是有理由的，因其匿名、无法跟踪、可以储存在记忆棒中、可电子转移，可能成为资本管制的一个漏洞。
但有分析人士指出，与其他货币相比，比特币的整体流通量小，因此不大可能对整体经济造成重大影响。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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