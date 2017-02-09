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中国财经 | 2017年 2月 9日 星期四 10:55 BJT

中国央行约谈九家在京比特币交易平台 不得违规从事融资融币等业务

路透上海2月9日 - 继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组周三下午又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。

根据央行营业管理部网站周四发布的通知，这九家从事比特币交易的平台为“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”。

央行通过约谈了解了九家交易平台的运行情况，并提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

“如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔，”央行称。

1月中旬，中国央行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查，重点检查内容包括交易平台执行外汇管理、反洗钱制度落实等。（完）

欲览通知详情，请点选央行营业部网站 here

(发稿 李铮； 审校 乔艳红)

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