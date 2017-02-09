中国央行约谈九家在京比特币交易平台 不得违规从事融资融币等业务

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海2月9日 - 继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组周三下午又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。
根据央行营业管理部网站周四发布的通知，这九家从事比特币交易的平台为“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”。
央行通过约谈了解了九家交易平台的运行情况，并提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。
“如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔，”央行称。
1月中旬，中国央行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查，重点检查内容包括交易平台执行外汇管理、反洗钱制度落实等。（完）
欲览通知详情，请点选央行营业部网站 here
(发稿 李铮； 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。