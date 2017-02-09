中国央行约谈九家在京比特币交易平台 不得违规从事融资融币等业务

路透上海2月9日 - 继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组周三下午又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。