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中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 17:57 BJT

中国央行将对比特币交易平台支付结算、外汇管理等开展进一步检查

路透北京1月25日 - 中国央行营业管理部周三称，其与北京市金融局、市工商局等部门组成联合检查组将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况，对比特币平台开展进一步检查。

央行营业管理部网站发布的通知指出，近日检查组进驻“火币网”、“币行”等比特币交易平台开展现场检查。

“投资者应当关注比特币平台交易的法律合规、市场波动、资金安全等风险，审慎参与比特币投资活动。”通知称。

本月中旬中国央行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查，重点检查内容包括交易平台执行外汇管理、反洗钱制度落实等。（完）

(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)

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