中国央行将对比特币交易平台支付结算、外汇管理等开展进一步检查

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月25日 - 中国央行营业管理部周三称，其与北京市金融局、市工商局等部门组成联合检查组将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况，对比特币平台开展进一步检查。
央行营业管理部网站发布的通知指出，近日检查组进驻“火币网”、“币行”等比特币交易平台开展现场检查。
“投资者应当关注比特币平台交易的法律合规、市场波动、资金安全等风险，审慎参与比特币投资活动。”通知称。
本月中旬中国央行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查，重点检查内容包括交易平台执行外汇管理、反洗钱制度落实等。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。