中国央行官员称要明确比特币交易平台监管底线 建立负面清单

路透上海3月6日 - 中国在今年初展开针对比特币交易平台的监管风暴。一财网周一援引中国人民银行营业管理部主任周学东称，短期内要明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单，做好风险防范和化解工作。

周学东在全国人大和政协两会期间并建议，国内比特币市场交易存在风险点，交易平台是监管的关键环节；从长期看，有必要借鉴国际监管经验，研究构建长效监管机制，维护金融稳定。

“比特币交易平台存在重大风险隐患，一是客户资金安全风险；二是洗钱风险；三是杠杆交易带来的风险。”他表示，此外有些平台还存在宣传不合规、技术安全风险和平台关联业务风险。

比特币价格在今年初经历一波快速调整，随后重回强势，上周五（3日）创下1,298美元的历史新高，今日最新价格在1,270美元附近。

继1月对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组2月上旬又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。

1月中旬，中国央行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查，重点检查内容包括交易平台执行外汇管理、反洗钱制度落实等。（完）