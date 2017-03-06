中国央行官员称要明确比特币交易平台监管底线 建立负面清单

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海3月6日 - 中国在今年初展开针对比特币交易平台的监管风暴。一财网周一援引中国人民银行营业管理部主任周学东称，短期内要明确比特币交易平台监管底线，建立负面清单，做好风险防范和化解工作。
周学东在全国人大和政协两会期间并建议，国内比特币市场交易存在风险点，交易平台是监管的关键环节；从长期看，有必要借鉴国际监管经验，研究构建长效监管机制，维护金融稳定。
“比特币交易平台存在重大风险隐患，一是客户资金安全风险；二是洗钱风险；三是杠杆交易带来的风险。”他表示，此外有些平台还存在宣传不合规、技术安全风险和平台关联业务风险。
比特币价格在今年初经历一波快速调整，随后重回强势，上周五（3日）创下1,298美元的历史新高，今日最新价格在1,270美元附近。
继1月对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组2月上旬又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。
1月中旬，中国央行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查，重点检查内容包括交易平台执行外汇管理、反洗钱制度落实等。（完）
(发稿 边竞；审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。