淘宝禁售比特币等虚拟币及挖矿机

路透北京1月8日 - 继中国政府打击虚拟货币后，阿里巴巴旗下的淘宝称将从1月14日开始禁止销售比特币等互联网虚拟币。

阿里巴巴寻求在今年晚些时候能够顺利进行巨额首次公开募股（IPO）。此外，阿里巴巴在上市前还加大打假力度，以消除旗下在线平台销售假货的现象。阿里巴巴IPO规模保守估计将超过1,000亿美元。

“央行明确要求第三方支付机构关闭比特币……等交易通道，”淘宝在公示通知中称。淘宝没有披露截止目前在其平台的比特币销售的任何详情。比特币即未得到政府也未得到银行的支持，但却在近几个月受到货币投机者的热炒。

阿里巴巴发言人Florence Shih称，为了保障消费者的利益，淘宝已经禁止在其平台销售比特币。

淘宝除了禁止销售比特币等虚拟币外，还禁止销售比特币挖矿教程等虚拟币的教程、攻略以及比特币挖矿机等用于获取相关虚拟币的硬件、软件。

人行去年12月禁止金融机构开展与比特币相关的业务，并称政府将采取措施防范通过比特币洗钱的风险。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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