中国首台比特币ATM机亮相上海

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月16日 - 中国领先的比特币交易平台“比特币中国”(BTC China)在上海一家咖啡馆安装了中国首台比特币ATM机，并发布了在线应用，使个人能够使用手机买卖比特币。中国央行禁止金融机构参与比特币交易，比特币ATM机或是对该监管规定的突破性尝试。

去年，中国内地比特币投机者热情空前高涨，并将这种虚拟货币在一些交易平台上的价格推高到1,000美元以上。但是中国央行随后发布的禁令给比特币交易泼了一盆冷水，据比特币信息服务公司CoinDesk，周三比特币交易价格已经不到530美元。

此外，黑客攻击、盗窃和欺诈相关丑闻也令全球数字货币市场承压。据《华尔街日报》报道，总部位于东京的比特币交易平台Mt. Gox在申请破产保护后已经放弃重建计划，并要求当地法院允许其进行清算。

全球很多监管机构担心数字货币可能易被用于洗钱或非法购买武器及毒品，因此已开始限制或禁止在普通商业活动中使用数字货币。

去年12月5日，中国央行等五部委联合下发通知，要求各金融机构和支付机构不得为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务，并称政府将采取行动防范与数字货币相关的洗钱风险。通知并未禁止普通民众的交易行为。上周，中国两家比特币交易平台称他们在某些国内银行的交易账户将被关闭。

比特币中国首席执行官李启元(Bobby Lee)在电话中称，他的交易平台仍在运行，尚未接到银行方面有关其账户将被关闭的通知。

在上海张江高科技园区的一家咖啡店内安装的中国内地首台比特币ATM机，与银行系统毫不相关。人们可以将人民币纸币塞进入钞口来购买比特币。这台ATM机不支持提取人民币现金。

在路透记者探访期间，鲜少有人使用这台ATM机，仅有一名用户似乎要使用。但是咖啡店经理称，在这台机器安装以后，她曾见到有多名用户进行小额交易。(完)