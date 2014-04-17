中国首台比特币ATM机亮相上海

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月16日 - 中国领先的比特币交易平台“比特币中国”(BTC China)在上海一家咖啡馆安装了中国首台比特币ATM机，并发布了在线应用，使个人能够使用手机买卖比特币。中国央行禁止金融机构参与比特币交易，比特币ATM机或是对该监管规定的突破性尝试。
去年，中国内地比特币投机者热情空前高涨，并将这种虚拟货币在一些交易平台上的价格推高到1,000美元以上。但是中国央行随后发布的禁令给比特币交易泼了一盆冷水，据比特币信息服务公司CoinDesk，周三比特币交易价格已经不到530美元。
此外，黑客攻击、盗窃和欺诈相关丑闻也令全球数字货币市场承压。据《华尔街日报》报道，总部位于东京的比特币交易平台Mt. Gox在申请破产保护后已经放弃重建计划，并要求当地法院允许其进行清算。
全球很多监管机构担心数字货币可能易被用于洗钱或非法购买武器及毒品，因此已开始限制或禁止在普通商业活动中使用数字货币。
去年12月5日，中国央行等五部委联合下发通知，要求各金融机构和支付机构不得为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务，并称政府将采取行动防范与数字货币相关的洗钱风险。通知并未禁止普通民众的交易行为。上周，中国两家比特币交易平台称他们在某些国内银行的交易账户将被关闭。
比特币中国首席执行官李启元(Bobby Lee)在电话中称，他的交易平台仍在运行，尚未接到银行方面有关其账户将被关闭的通知。
在上海张江高科技园区的一家咖啡店内安装的中国内地首台比特币ATM机，与银行系统毫不相关。人们可以将人民币纸币塞进入钞口来购买比特币。这台ATM机不支持提取人民币现金。
在路透记者探访期间，鲜少有人使用这台ATM机，仅有一名用户似乎要使用。但是咖啡店经理称，在这台机器安装以后，她曾见到有多名用户进行小额交易。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托