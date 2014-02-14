沥青期货连三日收跌 主力资金移仓令期价承压

中国国务院推出进一步减税举措 预计今年将再减税3800多亿元
路透北京4月19日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透北京2月14日 -上海期货交易所石油沥青期货周五连续第三日收跌，1402合约封于跌停板。分析师表示，时值沥青消费淡季，但更重要的是主力资金移仓过程中打压期价所致。
上期所沥青1402合约报收于跌停价4,092元人民币，主力合约1406合约则连续第三天收跌，报4,394元，下跌0.9%。
沥青期货的第一个主力合约1402合约即将到期，主力资金正在从1402合约移仓至1406合约。格林大华能源化工研究所所长刘振海表示，由于沥青期货是一个新合约，新进入期货市场的生产厂商对这一过程尚在熟悉过程中，移仓进程比较缓慢，近期价格下跌更多是资金推动，主要是主力资金为移仓而打压期价。
“现在冬储已经基本结束，但仍处于消费淡季，此次价格下跌纯粹是资金推动，与现货关系不大，”刘振海称。
他提到，主力资金移仓过程中打压期价很正常，就是先打压，后建仓，然后在5-6月份沥青消费旺季来临之前逐步拉升期价，从这个额角度而言，沥青期货短期仍有下跌动能。
上海中期分析师也提到，就沥青期货1406合约而言，在寒冷的季节过去后，沥青整体市场有望逐步复苏活力，加之当前部分生产商停产，所以短期该合约下跌空间有限，短线或维持震荡，但鉴于整体期货市场的交投流动性不佳，所以谨慎观望为宜。 (完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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