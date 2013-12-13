北京将实施公交车“油改电”计划

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月12日 - 新华社报道称，北京计划到2017年用新能源和清洁能源车取代燃油公交车。
新华社周四援引北京交通和环保部门的说法报道称，北京将购买近1.4万辆电动或天然气燃料公交车；到2017年，在北京公交集团全部21,000辆公交车中，新能源和清洁能源车将达到66%，在环保方面，氮氧化物的排放将减少50%，颗粒物排放将减少60%。
中国过去30年不惜代价地追求经济增长，导致中国空气质量日益恶化。中国已经成为世界第二大经济体，但同时也付出了空气、水和土壤遭受严重污染的沉重代价。
中国已经发布了大气污染应急反应计划，降低环境污染程度，如规定在严重雾霾天气机动车按单双号限行和学校停课等。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。