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气候环境 | 2013年 12月 13日 星期五 14:47 BJT

北京将实施公交车“油改电”计划

路透北京12月12日 - 新华社报道称，北京计划到2017年用新能源和清洁能源车取代燃油公交车。

新华社周四援引北京交通和环保部门的说法报道称，北京将购买近1.4万辆电动或天然气燃料公交车；到2017年，在北京公交集团全部21,000辆公交车中，新能源和清洁能源车将达到66%，在环保方面，氮氧化物的排放将减少50%，颗粒物排放将减少60%。

中国过去30年不惜代价地追求经济增长，导致中国空气质量日益恶化。中国已经成为世界第二大经济体，但同时也付出了空气、水和土壤遭受严重污染的沉重代价。

中国已经发布了大气污染应急反应计划，降低环境污染程度，如规定在严重雾霾天气机动车按单双号限行和学校停课等。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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