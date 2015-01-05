特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月5日 - 北京市环保局周日称，2014年北京PM2.5平均浓度小幅下降，但一些污染物水平仍比国家最低标准高150%。
北京市限制煤炭使用，关闭一些工厂，为机动车引入新的排放标准。
周日公布的数据显示，北京在对抗污染中取得缓慢的进展。
北京市环保局称，去年PM2.5平均浓度较2013年下降4%至85.9微克/立方米。国家标准为35微克/立方米，政府预计要到2030年左右才能达到这一标准。
二氧化硫污染物排放量下降17.7%，氮氧化物污染物排放量下降1.3%，PM10浓度下滑7.1%，但灰尘水平上升。
PM2.5一级（优）天数达到93天，较2013年增加22天。
北京市计划今年使PM2.5平均浓度下降5%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少6%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。