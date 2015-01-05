版本:
中国
气候环境 | 2015年 1月 5日 星期一 14:12 BJT

2014年北京PM2.5平均浓度小幅下降

路透北京1月5日 - 北京市环保局周日称，2014年北京PM2.5平均浓度小幅下降，但一些污染物水平仍比国家最低标准高150%。

北京市限制煤炭使用，关闭一些工厂，为机动车引入新的排放标准。

周日公布的数据显示，北京在对抗污染中取得缓慢的进展。

北京市环保局称，去年PM2.5平均浓度较2013年下降4%至85.9微克/立方米。国家标准为35微克/立方米，政府预计要到2030年左右才能达到这一标准。

二氧化硫污染物排放量下降17.7%，氮氧化物污染物排放量下降1.3%，PM10浓度下滑7.1%，但灰尘水平上升。

PM2.5一级（优）天数达到93天，较2013年增加22天。

北京市计划今年使PM2.5平均浓度下降5%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少6%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 气候环境

热门文章

编辑推荐

文章推荐