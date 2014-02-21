版本:
中国
气候环境 | 2014年 2月 21日 星期五 11:35 BJT

北京首次启动空气重污染黄色预警

路透北京2月20日 -北京市周四首次启动空气重污染黄色预警，发布未来三天空气质量将持续重度污染的预报，提醒市民减少户外活动，同时要求相关单位切实执行相应的强制性减排措施。

污染正在成为中国政府日益关注的问题。中国多年不计代价的经济增长模式造成严重污染问题，令民众深感不满。

尽管政府当局近年来采取了大量措施改善大气质量，但北京仍然经常出现雾霾天气。此前有官方报告显示，北京的污染已接近不适宜居住的程度。

北京市这次启动的是空气重污染黄色预警，为三级预警。

北京市政府发布预报称，未来三天空气质量将持续重度污染，建议市民尽可能绿色出行。

预警还要求采取强制性污染减排措施，当中包括增加道路清扫保洁和冲洗频次、建筑拆除等施工必须采取有效的覆盖、洒水等扬尘控制措施。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 气候环境

热门文章

编辑推荐

文章推荐