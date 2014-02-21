北京首次启动空气重污染黄色预警

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月20日 -北京市周四首次启动空气重污染黄色预警，发布未来三天空气质量将持续重度污染的预报，提醒市民减少户外活动，同时要求相关单位切实执行相应的强制性减排措施。
污染正在成为中国政府日益关注的问题。中国多年不计代价的经济增长模式造成严重污染问题，令民众深感不满。
尽管政府当局近年来采取了大量措施改善大气质量，但北京仍然经常出现雾霾天气。此前有官方报告显示，北京的污染已接近不适宜居住的程度。
北京市这次启动的是空气重污染黄色预警，为三级预警。
北京市政府发布预报称，未来三天空气质量将持续重度污染，建议市民尽可能绿色出行。
预警还要求采取强制性污染减排措施，当中包括增加道路清扫保洁和冲洗频次、建筑拆除等施工必须采取有效的覆盖、洒水等扬尘控制措施。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。