黑石创始人捐巨资在清华大学设立奖学金

路透北京4月21日（记者 Megha Rajagopalan） - 黑石集团(BX.N)创始人施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）将以个人名义向清华大学捐赠1亿美元设立奖学金。

施瓦茨曼还从BP(BP.L)、波音(BA.N)、通用电气(GE.N)和对冲基金巨头Ray Dalio等西方捐赠者处筹集了另外1亿美元。

他正在努力再筹集1亿美元，以完成3亿美元的捐款计划。

“目标是在中国建立最有声望和资金最为雄厚的国际奖学金项目。”施瓦茨曼说道。

该奖学金项目每年将从美国、中国和其他国家招收200名本科生，用一年时间完成硕士项目。

项目启动仪式在人民大会堂举行，代表宣读了美国总统奥巴马和中国国家主席习近平的个人声明。

施瓦茨曼表示，学生将被按照西方教育标准要求，所有课程都将使用英语授课。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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