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时事要闻 | 2015年 8月 21日 星期五 14:34 BJT

中国官媒称天津爆炸事故现场至少仍有四处着火点

路透北京8月21日 - 新华社周五报道称，天津港“8.12”爆炸现场核心区及周边至少仍有四处着火点，紧急救援人员已赶赴现场灭火救援。

新华社称，四处着火点其中一处位于核心区旁边的汽车物流园，其余三处位于核心区内。（完）

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