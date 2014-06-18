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时事要闻 | 2014年 6月 18日 星期三 11:21 BJT

湖南一军械库发生爆炸 17人遇难

路透北京6月18日 - 新华社周三报导称，周二下午湖南省衡阳市一军械仓库发生一起爆炸事故。

事故造成正在进行弹药入库堆垛作业的17名官兵遇难。

报导称，目前，事故善后及爆炸原因调查正在进行中。（完）

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