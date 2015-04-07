福建漳州古雷腾龙芳烃PX项目发生爆炸

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透北京4月6日 - 新华网报导称，福建省漳州市古雷腾龙芳烃PX项目发生爆炸。
新华网报导称，周一傍晚7点左右，漳州市古雷腾龙芳烃乙库凝析油外抽室发生爆炸。新华网援引该工厂的说法称，爆炸造成一人受伤。目前尚不清楚该工厂的生产设施是否已被影响或者关闭。
未能立即联络到腾龙芳烃公司官员进行评论。
漳州消防发布微博称，已派出430名消防队员赶赴现场救援，并称网传古雷PX工厂爆炸现场伤亡照片系伪造。
腾龙芳烃隶属于台湾石化企业翔鹭集团。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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