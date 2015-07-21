山东单县一公园发生爆炸案 已致2死24伤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海7月21日 - 新华社周二报导称，山东菏泽市单县湖西公园西门南侧发生一起爆炸案，致公园内群众1人死亡，24人受伤，其中3人伤势较重，实施爆炸案的嫌犯已在爆炸中身亡。
报导称，犯罪嫌疑人解兴堂系单县浮岗镇孟杨庄行政村石海自然村人，男，1982年8月生，单身无业，长年患病（肝硬化腹水），近期病情恶化。报导未提及嫌犯动机。
新浪微博上的照片显示警方在现场拉起警戒线，地上布满残骸，数人受伤流血。（完）
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。