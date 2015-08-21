天津爆炸事故现场至少仍有四处着火点（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（新增开展全国危化品和易燃易爆品整治内容）
路透上海8月21日 （记者 Brenda Goh） - 新华社周五报导称，天津港“8.12”爆炸现场核心区及周边至少仍有四处着火点，紧急救援人员已赶赴现场灭火救援。
新华社称，四处着火点其中一处位于核心区旁边的汽车物流园，其余三处位于核心区内。
天津港“8.12”爆炸事故后，国务院安委会决定在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品专项整治。
各地方政府公告显示，近日七省市逾100家化工企业因违反安全条例被要求暂停运行或者关闭。
其中河北省有19家，安徽省安庆市有26家，北京两家，浙江39家。
新华社周四晚援引北京市安监局的报导称，北京危险化学品最新统计情况显示，全市共有危化品生产经营单位2,536家，重大危险源单位共有85家124处。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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