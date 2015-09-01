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时事要闻 | 2015年 9月 1日 星期二 08:29 BJT

山东东营利津县一化工区周围发生爆炸

路透北京9月1日 - 中国官媒周二报道称，8月31日23点25分左右，山东东营利津县刁口化工区周围发生爆炸。目前尚无人员伤亡报告。

中央人民广播电台在其官方微博称，爆炸就一声，声音很大。

目前没有其他方面的详情，路透无法立即联系到官员置评。（完）

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