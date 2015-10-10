安徽芜湖发生液化气罐爆炸事故 目前已有17人遇难--新华

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海10月10日 - 新华社周六报导称，安徽芜湖发生液化气罐爆炸事故，目前已有17人遇难。
新华社记者从安徽省芜湖市政府获悉，该市镜湖区杨家巷一私人小餐馆发生液化气罐爆炸，瞬间引发大火，截至目前已造成17人死亡。新华社没有提供其他细节。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。