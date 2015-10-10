版本:
中国
时事要闻 | 2015年 10月 10日 星期六 16:19 BJT

安徽芜湖发生液化气罐爆炸事故 目前已有17人遇难--新华

路透上海10月10日 - 新华社周六报导称，安徽芜湖发生液化气罐爆炸事故，目前已有17人遇难。

新华社记者从安徽省芜湖市政府获悉，该市镜湖区杨家巷一私人小餐馆发生液化气罐爆炸，瞬间引发大火，截至目前已造成17人死亡。新华社没有提供其他细节。（完）

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐