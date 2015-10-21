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时事要闻 | 2015年 10月 21日 星期三 14:17 BJT

山东一工厂爆炸 九人失联

路透北京10月21日 - 新华社报导称，山东天宝化工股份有限公司的起爆具手动线401工房周三发生爆炸，九人失联，两人受伤。

报导称，事故原因正在进一步调查中。

报导指出，该公司官网显示，这家公司是国家定点从事民用爆破器材生产的企业。（完）

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