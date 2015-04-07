版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 11:30 BJT

福建漳州古雷腾龙芳烃PX项目发生爆炸

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月6日 - 新华网报导称，福建省漳州市古雷腾龙芳烃PX项目发生爆炸。

新华网报导称，周一傍晚7点左右，漳州市古雷腾龙芳烃乙库凝析油外抽室发生爆炸。

新华网援引该工厂的说法称，爆炸造成一人受伤。目前尚不清楚该工厂的生产设施是否已被影响或者关闭。

未能立即联络到腾龙芳烃公司官员进行评论。

漳州消防发布微博称，已派出430名消防队员赶赴现场救援，并称网传古雷PX工厂爆炸现场伤亡照片系伪造。

腾龙芳烃隶属于台湾石化企业翔鹭集团。(完)

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐