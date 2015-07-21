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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 10:26 BJT

山东单县一公园发生爆炸案 已致2死24伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月21日 - 新华社周二报道称，山东菏泽市单县湖西公园西门南侧发生一起爆炸案，致公园内群众1人死亡，24人受伤，其中3人伤势较重，实施爆炸案的嫌犯已在爆炸中身亡。

报道称，犯罪嫌疑人解兴堂系单县浮岗镇孟杨庄行政村石海自然村人，男，1982年8月生，单身无业，长年患病（肝硬化腹水），近期病情恶化。报道未提及嫌犯动机。

新浪微博上的照片显示警方在现场拉起警戒线，地上布满残骸，数人受伤流血。(完)

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