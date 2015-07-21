山东单县一公园发生爆炸案 已致2死24伤

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月21日 - 新华社周二报道称，山东菏泽市单县湖西公园西门南侧发生一起爆炸案，致公园内群众1人死亡，24人受伤，其中3人伤势较重，实施爆炸案的嫌犯已在爆炸中身亡。
报道称，犯罪嫌疑人解兴堂系单县浮岗镇孟杨庄行政村石海自然村人，男，1982年8月生，单身无业，长年患病（肝硬化腹水），近期病情恶化。报道未提及嫌犯动机。
新浪微博上的照片显示警方在现场拉起警戒线，地上布满残骸，数人受伤流血。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”