天津港“8.12”爆炸事故初始保险损失总额或高达15亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月17日 - 瑞士信贷分析师援引来自中国媒体的初始估计称，天津港“8.12”爆炸事故或产生10亿到15亿美元的保险损失总额。
以货物总吞吐量计算，天津港是全球第三大港口。
苏黎世保险ZURN.VX和德国安联(ALVG.DE)等保险公司周五称，他们已经接到了受爆炸事件影响的客户的保险索赔，但无法提供有关潜在损失额的任何估计。
中资险企预计也将受到影响。
“现在判定保险损失的水平仍然为时过早，但爆炸事件很可能影响较大，初始保险损失估计为10-15亿美元，且大量险企将受到影响，”分析师Arjan van Veen周一在研报中表示，他从一系列中国媒体报导中汇集了研报中的估计。
瑞士信贷称，受影响的可能大多是中国险企，以及为跨国企业提供保险或者再保险的国际集团。
中国媒体称，多家险企接到了受爆炸事件影响的企业的保险索赔。
“运输保险企业正在评估集装箱、库房和新车以及火车、起重机械和铁轨等港口基础设施遭受的损失，”全球最大的再保险企业慕尼黑再保险的海运险专家Dieter Berg向路透表示。
“港口集中了大量高价值（货品），险企因此难以准确评估风险。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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