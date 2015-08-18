天津港“8.12”爆炸事故初始保险损失总额或高达15亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港8月18日 - 瑞士信贷分析师援引来自中国媒体的初始估计称，天津港“8.12”爆炸事故或产生10亿到15亿美元的保险损失总额。

以货物总吞吐量计算，天津港是全球第三大港口。

苏黎世保险 和德国安联 等保险公司周五称，他们已经接到了受爆炸事件影响的客户的保险索赔，但无法提供有关潜在损失额的任何估计。

中资险企预计也将受到影响。

“现在判定保险损失的水平仍然为时过早，但爆炸事件很可能影响较大，初始保险损失估计为10-15亿美元，且大量险企将受到影响，”分析师Arjan van Veen周一在研报中表示，他从一系列中国媒体报道中汇集了研报中的估计。

瑞士信贷称，受影响的可能大多是中国险企，以及为跨国企业提供保险或者再保险的国际集团。

中国媒体称，多家险企接到了受爆炸事件影响的企业的保险索赔。

“运输保险企业正在评估集装箱、库房和新车以及火车、起重机械和铁轨等港口基础设施遭受的损失，”全球最大的再保险企业慕尼黑再保险的海运险专家Dieter Berg向路透表示。

“港口集中了大量高价值（货品），险企因此难以准确评估风险。”(完)