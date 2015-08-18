天津港“8.12”爆炸事故初始保险损失总额或高达15亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月18日 - 瑞士信贷分析师援引来自中国媒体的初始估计称，天津港“8.12”爆炸事故或产生10亿到15亿美元的保险损失总额。
以货物总吞吐量计算，天津港是全球第三大港口。
苏黎世保险 和德国安联 等保险公司周五称，他们已经接到了受爆炸事件影响的客户的保险索赔，但无法提供有关潜在损失额的任何估计。
中资险企预计也将受到影响。
“现在判定保险损失的水平仍然为时过早，但爆炸事件很可能影响较大，初始保险损失估计为10-15亿美元，且大量险企将受到影响，”分析师Arjan van Veen周一在研报中表示，他从一系列中国媒体报道中汇集了研报中的估计。
瑞士信贷称，受影响的可能大多是中国险企，以及为跨国企业提供保险或者再保险的国际集团。
中国媒体称，多家险企接到了受爆炸事件影响的企业的保险索赔。
“运输保险企业正在评估集装箱、库房和新车以及火车、起重机械和铁轨等港口基础设施遭受的损失，”全球最大的再保险企业慕尼黑再保险的海运险专家Dieter Berg向路透表示。
“港口集中了大量高价值（货品），险企因此难以准确评估风险。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”