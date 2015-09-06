版本:
中国
时事要闻 | 2015年 9月 6日 星期日 10:09 BJT

天津港爆炸事故点将建生态公园 立纪念碑

路透北京9月5日 - 新华社周六援引天津滨海新区规划和国土资源局报道称，天津港8·12爆炸事故点将建起一个占地面积24公顷的海港生态公园，同时树立纪念碑。

同时，该区域还将建设海港城小学、幼儿园，以满足居民生活需求。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐