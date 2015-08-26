中国五家国有房企将回购天津爆炸事故受损房屋

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月25日 - 新华社周二报导称，天津市五家国有房地产企业日前已自愿组成“天津地产企业社会责任联盟”，将对在天津港“8·12”火灾爆炸事故中受损的房屋进行购买，待房屋修缮完成后再适时进入市场公开出售。
报导称，首批发起组建“联盟”的国有房企包括天津房地产集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司、天津住宅建设发展集团有限公司、天津海泰控股集团有限公司和天津天保控股有限公司等。
这些企业将按照“市场原则”对居民愿意出售的房屋进行购买。
天津房地产集团有限公司董事长邸达称，目前“联盟”购买受损房屋的具体方案仍在研究，未来受损房屋的定价、定损将由当地政府组织，按照不让群众吃亏的原则来确认。（完）
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。