版本:
中国
时事要闻 | 2015年 8月 26日 星期三 10:28 BJT

中国五家国有房企将回购天津爆炸事故受损房屋

路透北京8月25日 - 新华社周二报导称，天津市五家国有房地产企业日前已自愿组成“天津地产企业社会责任联盟”，将对在天津港“8·12”火灾爆炸事故中受损的房屋进行购买，待房屋修缮完成后再适时进入市场公开出售。

报导称，首批发起组建“联盟”的国有房企包括天津房地产集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司、天津住宅建设发展集团有限公司、天津海泰控股集团有限公司和天津天保控股有限公司等。

这些企业将按照“市场原则”对居民愿意出售的房屋进行购买。

天津房地产集团有限公司董事长邸达称，目前“联盟”购买受损房屋的具体方案仍在研究，未来受损房屋的定价、定损将由当地政府组织，按照不让群众吃亏的原则来确认。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐