中国五家国有房企将回购天津爆炸事故受损房屋

路透北京8月25日 - 新华社周二报道称，天津市五家国有房地产企业日前已自愿组成“天津地产企业社会责任联盟”，将对在天津港“8·12”火灾爆炸事故中受损的房屋进行购买，待房屋修缮完成后再适时进入市场公开出售。

天津房地产集团有限公司董事长邸达称，目前“联盟”购买受损房屋的具体方案仍在研究，未来受损房屋的定价、定损将由当地政府组织，按照不让群众吃亏的原则来确认。（完）