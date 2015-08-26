中国五家国有房企将回购天津爆炸事故受损房屋

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月25日 - 新华社周二报道称，天津市五家国有房地产企业日前已自愿组成“天津地产企业社会责任联盟”，将对在天津港“8·12”火灾爆炸事故中受损的房屋进行购买，待房屋修缮完成后再适时进入市场公开出售。
报道称，首批发起组建“联盟”的国有房企包括天津房地产集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司、天津住宅建设发展集团有限公司、天津海泰控股集团有限公司和天津天保控股有限公司等。
这些企业将按照“市场原则”对居民愿意出售的房屋进行购买。
天津房地产集团有限公司董事长邸达称，目前“联盟”购买受损房屋的具体方案仍在研究，未来受损房屋的定价、定损将由当地政府组织，按照不让群众吃亏的原则来确认。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”