版本:
中国
时事要闻 | 2014年 12月 31日 星期三 14:16 BJT

中国严处昆山8月爆炸事故责任人 市委书记免职市长撤职

路透北京12月31日 - 新华社报导称，中国国务院对江苏昆山市中荣金属制品有限公司“8.2”特别重大铝粉尘爆炸事故调查报告作出批复，认定这是一起生产安全责任事故，对涉嫌犯罪的18名责任人已移送司法机关采取措施，对其他35名责任人给予党纪、政纪处分。

江苏副省长史和平被予以记过处分；昆山市委书记管爱国被予以党内严重警告处分、免职；昆山市长路军被予以撤销党内职务、撤职处分。

此次事故造成146人死亡。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐