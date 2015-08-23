日本个股：出于安全顾虑，丰田天津港工厂停产延长至下周三

路透东京8月22日 - 日本丰田汽车 周六表示，天津港附近的工厂至少要停产到下周三，因为爆炸地点还在起火，令人担心安全问题。

丰田称，这次爆炸使大约4,700辆丰田和雷克萨斯品牌的汽车受损，由于凹痕和玻璃破碎，这些车将不会再出售。

丰田在天津的工厂原定停产到周三，但由于安全问题，又延长到周六。丰田在天津港附近有两条汽车装配线，还有一条在该市的其他区。(完)