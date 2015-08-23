日本个股：出于安全顾虑，丰田天津港工厂停产延长至下周三

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月22日 - 日本丰田汽车 周六表示，天津港附近的工厂至少要停产到下周三，因为爆炸地点还在起火，令人担心安全问题。
丰田汽车在邮件中称，“只有确认工厂和周围环境安全，员工感觉可以安全地上班时，我们才会恢复业务运行。”
丰田称，这次爆炸使大约4,700辆丰田和雷克萨斯品牌的汽车受损，由于凹痕和玻璃破碎，这些车将不会再出售。
丰田在天津的工厂原定停产到周三，但由于安全问题，又延长到周六。丰田在天津港附近有两条汽车装配线，还有一条在该市的其他区。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”