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亚洲 | 2015年 8月 23日 星期日 16:33 BJT

日本个股：出于安全顾虑，丰田天津港工厂停产延长至下周三

路透东京8月22日 - 日本丰田汽车 周六表示，天津港附近的工厂至少要停产到下周三，因为爆炸地点还在起火，令人担心安全问题。

丰田汽车在邮件中称，“只有确认工厂和周围环境安全，员工感觉可以安全地上班时，我们才会恢复业务运行。”

丰田称，这次爆炸使大约4,700辆丰田和雷克萨斯品牌的汽车受损，由于凹痕和玻璃破碎，这些车将不会再出售。

丰田在天津的工厂原定停产到周三，但由于安全问题，又延长到周六。丰田在天津港附近有两条汽车装配线，还有一条在该市的其他区。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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