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时事要闻 | 2015年 8月 13日 星期四 07:35 BJT

天津滨海新区危险品仓库发生爆炸 目前已造成14人死亡

路透北京8月13日 - 中国官媒报道称，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸，据初步统计，事故已造成14人死亡、400余人受伤。

中国国家主席习近平对这起事故作出重要指示，要求尽快控制消除火情，全力救治伤员，确保人民生命财产安全。（完）

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