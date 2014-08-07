韩国称中国为打击恐怖主义屏蔽Line和KakaoTalk

路透首尔8月7日 - 韩国科学信息、通信技术及未来规划部周四说，中国当局基于打击恐怖主义的努力，已屏蔽了即时通讯应用KakaoTalk和Line。

该部说，中国证实已屏蔽了KakaoTalk和Line及其他应用，以防止“恐怖份子串谋发动攻击或散布制造炸弹的讯息。”

该部声明稿中指出，其他被屏蔽的应用软件还有Didi、Talk Box和Vower。

KakaoTalk运营商是韩国Kakao Corp。Line则是由韩国Naver Corp (035420.KS)在日本的子公司Line Corp所运营。韩国政府表示，在中国的用户从7月1日起即遭遇问题。(完)

(编译 李婷仪; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。