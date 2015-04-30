沪综指受蓝筹股拖累收跌 4月涨幅逾18%为今年来最大

沪综指.SSEC收报4,441.66点，跌34.96点，或0.78%；本周累计升1.09%，为连续第八周上涨。4月沪综指累计涨幅18.5%，创今年以来最好月度表现。上证A股今日成交7,698亿元人民币，上日为7,485亿元。

“板块轮动加速、热点切换过快是这两天大盘的一个主要特点，很多板块都是一日游行情，股市赚钱效应减弱，以快进快出为代表的增量资金入市热情受到打压。”新时代证券分析师孙卫党表示。