沪综指受蓝筹股拖累收跌 4月涨幅逾18%为今年来最大

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月30日 - 中国股市沪综指周四收盘下跌。分析师指出，热点板块切换较快抑制增量资金入市热情，而且银行、保险、券商等指标股走势较弱，市场资金热衷于中小股票和题材股，股指继续小幅整理。
沪综指.SSEC收报4,441.66点，跌34.96点，或0.78%；本周累计升1.09%，为连续第八周上涨。4月沪综指累计涨幅18.5%，创今年以来最好月度表现。上证A股今日成交7,698亿元人民币，上日为7,485亿元。
“板块轮动加速、热点切换过快是这两天大盘的一个主要特点，很多板块都是一日游行情，股市赚钱效应减弱，以快进快出为代表的增量资金入市热情受到打压。”新时代证券分析师孙卫党表示。
他并指出，创业板指延续昨日大涨行情，表明当前主流资金仍热衷小市值股票，蓝筹指标股明显受市场冷遇。不过创业板涨幅过大，虽然赚钱效应明显，但大家也都不太敢进，因此创业板涨势能否延续还不好说。
创业板指数P今日大幅收升2.158%。
沪深300指数收报4,749.89点，跌0.51%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报4,767.8点，跌0.25%，成交1,208,777手。130亿元额度的沪股通净卖出3.3亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 林琦/张喜良)
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