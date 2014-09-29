宝马汽车联手百度 在中国推自动驾驶项目

路透法兰克福9月29日 - 德国豪车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)将与中国互联网巨头百度(BIDU.O)联手，在北京和上海启动高度自动化驾驶试验。

宝马有高度自动化驾驶功能的研究车辆，已在德国高速公路上进行了数千公里的测试。宝马汽车周一表示，目前该项目将扩大，把中国其他大型城市纳入其中。

宝马汽车在声明中称，“宝马将启动进一步研究项目，为在中国高度自动化驾驶铺平道路。”

“中国快速扩张的大都市给工程师带来了挑战，比如多层高速公路。”

该项目中研发的原型车，将最初在北京和上海的城市高速路上运行。

宝马需要一个合作伙伴，因为有半自动驾驶功能的汽车需要高分辨率地图，帮助它们精确判断是否会撞上路沿或错过拐弯路口。

目前汽车的内存容量，不足以存储整个国家的详细地图，所以汽车厂商需要与电信公司和互联网公司联手，帮助自动驾驶汽车随时下载详细地图。

百度运营着中国最大的搜索引擎，也是地图和云服务提供商。(完)

(编译 王颖；审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。