宝马在华利润率下降 但成长料仍快于整体市场--中华区总裁（更新版）

（新增访问内容）

路透广州11月20日 - 德国宝马(BMWG.DE)大中华区总裁兼首席执行官Karsten Engel周四表示，宝马在中国的利润率料下降，而在需求放缓及中国市场竞争加剧之际，这家高档车厂商正强化在当地的生产，以维持两位数增长。

Engel称，“中国一切都趋于正常化，包括市场成长、销量成长、以及利润成长等。”Engel周四在广洲车展上接受路透访问。

“未来几年...我们预期中国高档车市场将会成长约10%，对于我们而言，成长率会再高些。不会再出现30-40%的急速增长。”Engel说道。

中国汽车市场年中突然放缓，导致宝马第三季中国业务成长率降至约8%，远低于上半年的逾20%。

“今年年中的时候...经销商称‘库存增加，我们该小心点’，因此我们减少供应，并略为放慢脚步，”Engel称。“这也就是第三季表现有点低落。”

Engel说，为了领跑市场，宝马计划在当前的10年期间将本地生产车型数量扩大一倍，达到六款。该战略将使宝马躲过沉重的进口税负，并使在中国市场销售的汽车更具价格竞争力。

宝马、戴姆勒(DAIGn.DE)的奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)以及大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)的奥迪都是德国品牌，目前是中国高档车市场的主流。但它们也日益面临后来者的挑战，如福特汽车(F.N)的豪车品牌林肯，以及日产汽车(7201.T)的英菲尼迪。

竞争加剧，以及当前小型、低价高档车走俏的趋势使利润率受到挤压。

“我们看到了下行趋势，”Engel说，“在价格方面...我们必须在市场上有竞争力。”

Engel说，为了实现健康、稳定的成长，也就是受市场波动影响较小，宝马及其经销商就要从汽车金融、二手车销售以及售后服务等方面拓宽收入来源。(完)

(编译 张明钧/王颖；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。