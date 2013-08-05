华晨宝马将召回逾14万辆5系汽车

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海8月5日 - 中国质检总局周一在网站发布公告称，华晨宝马汽车有限公司决定自2013年9月23日起召回143,215辆5系长轴距版汽车。
根据公告，本次召回的为2009年8月24日至2012年8月31日期间生产的5系长轴距版汽车，召回范围内部分车辆电动机械助力转向器（EPS）的供电线插头上的密封圈与供电线直径无法完全匹配。
华晨宝马汽车有限公司将通过经销商向相关车主发出召回通知。
一周前，华晨宝马铁西工厂三期项目申请被环保部退回。此外，中国官方媒体批评宝马在华定价过高，令宝马成为关注焦点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。