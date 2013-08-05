华晨宝马将召回逾14万辆5系长轴距版汽车

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月5日 - 中国质检总局周一在网站发布公告称，华晨宝马汽车有限公司决定自2013年9月23日起召回143,215辆5系长轴距版汽车。
根据公告，本次召回的为2009年8月24日至2012年8月31日期间生产的5系长轴距版汽车，召回范围内部分车辆电动机械助力转向器（EPS）的供电线插头上的密封圈与供电线直径无法完全匹配。
华晨宝马汽车有限公司将通过经销商向相关车主发出召回通知。
一周前，华晨宝马铁西工厂三期项目申请被环保部退回。此外，中国官方媒体批评宝马在华定价过高，令宝马成为关注焦点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。