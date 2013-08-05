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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 17:53 BJT

华晨宝马将召回逾14万辆5系长轴距版汽车

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月5日 - 中国质检总局周一在网站发布公告称，华晨宝马汽车有限公司决定自2013年9月23日起召回143,215辆5系长轴距版汽车。

根据公告，本次召回的为2009年8月24日至2012年8月31日期间生产的5系长轴距版汽车，召回范围内部分车辆电动机械助力转向器（EPS）的供电线插头上的密封圈与供电线直径无法完全匹配。

华晨宝马汽车有限公司将通过经销商向相关车主发出召回通知。

一周前，华晨宝马铁西工厂三期项目申请被环保部退回。此外，中国官方媒体批评宝马在华定价过高，令宝马成为关注焦点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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