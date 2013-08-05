华晨宝马将召回逾14万辆5系长轴距版汽车

路透上海8月5日 - 中国质检总局周一在网站发布公告称，华晨宝马汽车有限公司决定自2013年9月23日起召回143,215辆5系长轴距版汽车。

根据公告，本次召回的为2009年8月24日至2012年8月31日期间生产的5系长轴距版汽车，召回范围内部分车辆电动机械助力转向器（EPS）的供电线插头上的密封圈与供电线直径无法完全匹配。