与谷开来关系密切的法国建筑师“状况良好”--法驻华使馆

路透北京7月24日电---法国驻华使馆发言人周二称，可能与谷开来案有关的法国人多维尔（Patrick Henri Devillers）已在北京与法国外交人士会面，且他“状况良好”。

现年52岁的多维尔上周从柬埔寨飞往中国，柬官员称中方希望他为谷开来案作证。多维尔此前曾在柬埔寨生活过几年。

柬埔寨当局称，中国怀疑多维尔与薄熙来夫人谷开来有商业联系，应中方要求，多维尔上月在柬埔寨被拘押。

柬埔寨并表示，多维尔是自愿飞往中国的。

法国大使馆这位不愿具名的发言人通过电话告诉路透，多维尔周六与两名法国外交人士进行了会面。

“他看起来状况良好，精神状态也不错。据我同事所看到的，他看起来状态不错，”他说。

“我们与他保持定期联系，也与北京和巴黎负责此事的中国机构保持沟通，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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