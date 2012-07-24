与谷开来关系密切的法国建筑师“状况良好”--法驻华使馆

白宫提议削减美国环保预算 矛头对准气候变化等项目--消息
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。
路透北京7月24日电---法国驻华使馆发言人周二称，可能与谷开来案有关的法国人多维尔（Patrick Henri Devillers）已在北京与法国外交人士会面，且他“状况良好”。
现年52岁的多维尔上周从柬埔寨飞往中国，柬官员称中方希望他为谷开来案作证。多维尔此前曾在柬埔寨生活过几年。
柬埔寨当局称，中国怀疑多维尔与薄熙来夫人谷开来有商业联系，应中方要求，多维尔上月在柬埔寨被拘押。
柬埔寨并表示，多维尔是自愿飞往中国的。
法国大使馆这位不愿具名的发言人通过电话告诉路透，多维尔周六与两名法国外交人士进行了会面。
“他看起来状况良好，精神状态也不错。据我同事所看到的，他看起来状态不错，”他说。
“我们与他保持定期联系，也与北京和巴黎负责此事的中国机构保持沟通，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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