薄瓜瓜从哈佛大学毕业

路透波士顿5月24日电（记者 Tim McLaughlin）---薄瓜瓜周四从哈佛大学肯尼迪学院毕业。

在哈佛毕业典礼上，薄瓜瓜头戴黑色学位帽、身穿学位服上台领取毕业证书。他面带笑容，与来自世界各地的数百名学生一起参加了毕业典礼。

薄瓜瓜获得的是公共政策硕士学位。上台领取毕业证书後，他向观众席中的朋友们挥手致意。

路透在典礼结束後联系到了薄瓜瓜，但他不愿谈及今後的计划。

“我只想和我的同学在一起，好好享受这一天，”他略带英国口音说，然後与朋友拥抱、交谈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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