薄瓜瓜从哈佛大学毕业

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透波士顿5月24日电（记者 Tim McLaughlin）---薄瓜瓜周四从哈佛大学肯尼迪学院毕业。
在哈佛毕业典礼上，薄瓜瓜头戴黑色学位帽、身穿学位服上台领取毕业证书。他面带笑容，与来自世界各地的数百名学生一起参加了毕业典礼。
薄瓜瓜获得的是公共政策硕士学位。上台领取毕业证书後，他向观众席中的朋友们挥手致意。
路透在典礼结束後联系到了薄瓜瓜，但他不愿谈及今後的计划。
“我只想和我的同学在一起，好好享受这一天，”他略带英国口音说，然後与朋友拥抱、交谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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