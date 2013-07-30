《财经》杂志报道薄熙来案新细节

路透北京7月30日 - 《财经》杂志周二报道了薄熙来案的新细节，称薄熙来受贿是在任职大连期间，并在担任重庆市委书记期间阻止针对其妻谷开来谋杀一名英国商人的调查。

济南市检察院上周以薄熙来涉嫌受贿、贪污和滥用职权三宗罪名向济南市中级法院提起公诉。

报道称，与薄熙来有20多年关系的大连实德集团创始人徐明是最大行贿人。

去年中国政府宣布薄熙来被免职前一天，徐明被拘押，随后没有再在公众场合露面。《福布斯》杂志2010年时估计徐明拥有6.5亿美元财产。

薄熙来的辩护律师李贵方拒绝对该报道予以置评。

报道称，调查还涉及重庆市其他官员，包括重庆市委办公厅原主任吴文康、重庆市南岸区委原书记夏泽良等人。

报道指出，滥用职权罪指控涉及薄熙来阻止重庆市公安局原局长王立军调查谷开来谋杀英国商人伍德一案。

报道称，根据中国法律，薄熙来案最早可在8月上旬开庭。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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