《财经》杂志报道薄熙来案新细节

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月30日 - 《财经》杂志周二报道了薄熙来案的新细节，称薄熙来受贿是在任职大连期间，并在担任重庆市委书记期间阻止针对其妻谷开来谋杀一名英国商人的调查。
济南市检察院上周以薄熙来涉嫌受贿、贪污和滥用职权三宗罪名向济南市中级法院提起公诉。
报道称，与薄熙来有20多年关系的大连实德集团创始人徐明是最大行贿人。
去年中国政府宣布薄熙来被免职前一天，徐明被拘押，随后没有再在公众场合露面。《福布斯》杂志2010年时估计徐明拥有6.5亿美元财产。
薄熙来的辩护律师李贵方拒绝对该报道予以置评。
报道称，调查还涉及重庆市其他官员，包括重庆市委办公厅原主任吴文康、重庆市南岸区委原书记夏泽良等人。
报道指出，滥用职权罪指控涉及薄熙来阻止重庆市公安局原局长王立军调查谷开来谋杀英国商人伍德一案。
报道称，根据中国法律，薄熙来案最早可在8月上旬开庭。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。