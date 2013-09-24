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时事要闻 | 2013年 9月 24日 星期二 08:13 BJT

薄熙来已提出上诉--消息人士

路透北京9月23日 - 一名直接了解薄熙来案的消息人士称，薄熙来已提出上诉。

消息人士称，上诉程序可能耗时最多两个月，具体取决于司法机关。

山东省济南市中级法院周日对薄熙来案进行一审宣判，认定薄熙来犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

外界认为，他上诉翻盘的机会不大。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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