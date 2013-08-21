薄熙来案庭审将开启媒体直播--媒体

8月13日在济南中级人民法院前拍到的一位电视记者进行报道的画面。 REUTERS/Carlos Barria

路透济南8月21日（记者 John Ruwitch） - 凤凰卫视周二晚间报道称，薄熙来案庭审当天将开启媒体直播。

现年64岁的薄熙来将在济南中级法院受审，这将是他离开公众视线17个月后首次露面。

凤凰卫视援引未具名山东官员的话称，当局安排了一家酒店成立媒体接待处，将在酒店开启庭审直播和微博直播。

济南法院一名发言人对路透表示，将在审讯期间向记者们提供与审理进展相关的信息，但称未接到关于是否会进行电视直播的消息。

薄熙来案将于周四正式开庭审理。

但周二有消息人士对路透表示，薄熙来面临的滥用职权指控涉及其藐视高层，这项指控非常敏感，因此可能案件审理提前一天秘密举行。

不过周三并无迹象显示案件已开始审理。法院周围有一些警察，但并未格外加强安保。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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