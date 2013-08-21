薄熙来案庭审将开启媒体直播--媒体

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透济南8月21日（记者 John Ruwitch） - 凤凰卫视周二晚间报道称，薄熙来案庭审当天将开启媒体直播。
现年64岁的薄熙来将在济南中级法院受审，这将是他离开公众视线17个月后首次露面。
凤凰卫视援引未具名山东官员的话称，当局安排了一家酒店成立媒体接待处，将在酒店开启庭审直播和微博直播。
济南法院一名发言人对路透表示，将在审讯期间向记者们提供与审理进展相关的信息，但称未接到关于是否会进行电视直播的消息。
薄熙来案将于周四正式开庭审理。
但周二有消息人士对路透表示，薄熙来面临的滥用职权指控涉及其藐视高层，这项指控非常敏感，因此可能案件审理提前一天秘密举行。
不过周三并无迹象显示案件已开始审理。法院周围有一些警察，但并未格外加强安保。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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