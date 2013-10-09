薄熙来不服一审判决 山东省高院受理上诉进入二审

2013年9月22日在山东济南中级人民法院外拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透北京10月9日 - 中国山东省高级人民法院周三发布公告称，前重庆市委书记薄熙来不服一审判决，向其递交上诉状。10月8日上诉期满后，山东高院经审查，依法决定予以受理。

山东省济南市中级人民法院于2013年9月22日对薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案一审宣判。认定其犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

山东高院发布简短公告称，一审闭庭后，在上诉期限内，薄熙来不服一审判决，通过山东省济南市中级人民法院向山东省高院递交上诉状。

此前该案于8月22日-26日在山东济南市中级法院公开审理五日。薄熙来几乎对所有指控予以否认。此案从一审到宣判均通过微博直播，在增加透明和公开度上开了个好头。

薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。（完）