中国应理性谨慎对待金融创新和创业 对其风险有更充分认识--专家

路透上海4月2日 - 针对中国银行业乃至金融业仍面临的风险和调整，特别是互联网金融方面，业内专家指出，鉴于金融风险有滞后、放大效应，应对其有更充分的认识并进行计量；而不管是金融的创新还是创业，都应更加理性和谨慎。

周六参加复旦大学经济学院主办原工行行长杨凯生新书发布会的人士并指出，部分真正具备创新能力的互联网金融企业，有它的生命力，应有它的一块生存之地。

“要抓住金融的本身、本质，...对风险通盘认识和风险可计量，我觉得是我们最需要思考的。”上海市金融办主任吴俊称。

针对当前互联网金融存在的风险，他认为，互联网金融也是金融，而如何去探索下一步，要抓住金融本质的规律，系统性的识别风险，而不是割裂的去看。

BCG合伙人兼董事总经理张越表示，互联网金融企业是不是有生命力，关键看它能不能用技术解决金融行业需要解决的痛点、能不能够降低成本提高效率，不符合这个规律就一定会出问题。

中国国务院去年10月出台互联网金融风险专项整治工作实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等。

工银安盛人寿董事长孙持平指出，民众在享受金融创新带来的快捷、便利的同时，其实应该高度关注到金融未来可能造成的风险，一旦发生系统性风险，对人的冲击和对于社会的冲击可能会更加猛烈。

“我觉得无论做什么创新，无论做什么改革，我们必须坚守风险防范的底线。在我们没有搞清楚，没有完全看清楚，或者说我们没有完全意料到未来不可预知结果的同时，我们应该更加理性，谨慎一点。”他称。

中国社科院金融研究所副所长胡滨3月底在博鳌论坛上表示，中国互联网金融目前已经具备“监管沙盒”运作的基础条件，建议在“一行三会”之上设立实体协调机构来负责“监管沙盒”运作，以平衡金融创新和风险。（完）