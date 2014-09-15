中船重工集团将加快旗下科研院所资产证券化--报载

路透上海9月15日 - 据上海证券报周一报导，中国重工(601989.SS)控股股东中国船舶重工集团日前出台《关于全面深化改革的若干意见》，其中涉及加快科研院所的资产证券化步伐，推进优质资产重组，适时注入上市公司。

报导称，中船重工集团出台的深化改革意见，涉及大力发展混合所有制经济、积极引入外部资本、资产证券化、员工持股、股权激励、推进科研院所分类改革等多个方面，并明确提出2014年完成科研院所分类方案。

报导指出，中国海军装备领域的科研院所大部分集中在中船重工集团，其下辖28个工程技术研究所，技术和产品涉及深海装备、燃汽轮机、通讯、电子、材料、能源装备、环保等领域。2013年，中船重工科研院所对集团的利润贡献率超过30%，其资产质量比上市公司中国重工更胜一筹，被誉为“军工钻石矿”。

中船重工集团旗下这些科研院所在业内可谓大名鼎鼎。比如，702研究所主要从事高性能船舶与水下工程的研究设计与开发，研发的“蛟龙”号载人潜水器是中国首次自行设计、自主集成并由702所独立完成海上试验的大深度载人潜水设备；703研究所是我国大型船用蒸汽、燃气动力装置的研发单位。

据接近中船重工集团的有关人士介绍，待时机成熟，就可迅速将可改制的科研院所整体翻牌为科技集团。一旦国家明确军工院所总体改制方案，中船重工的可转制研究院所将很快完成转制，并择机注入相关上市公司，中国重工是主体。

而军事科学院研究员栾大龙透露，国家有关部门即将出台关于军工事业单位分类改革的具体细则。研究院所资产注入已是“万事俱备，只欠东风”。

国内军工资产证券化已开始启步，中国重工去年9月公布总募资近85亿元人民币的定增预案，用于收购超大型水面舰船等军工重大装备总装资产，开创了核心军工资产证券化的先河。而中国海军装备建造的另一主力--中国船舶工业集团亦计划向旗下广船国际(600685.SS)注入核心军工资产，方案尚在制订中。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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