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时事要闻 | 2015年 1月 16日 星期五 09:27 BJT

长江福北水道发生沉船事故 20余人失踪

路透上海1月16日 - 新华社周五报导称，周四下午长江福北水道发生沉船事故，一艘安徽蚌埠籍新造拖船在试航时发生事故沉没，20余人失踪，其中包括数名外籍人员。

失踪者中有7名或8名外籍人员，来自新加坡、日本等国，是该拖船的船东和工程技术人员，其中可能还有一名法国籍人员。

报导称，搜救人员已经救出3人。（完）

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