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时事要闻 | 2015年 1月 19日 星期一 09:09 BJT

长江福北水道新造拖轮翻沉 22人遇难3人获救

路透上海1月17日 - 新华社周六报导称，中国当局已经确认长江福北水道新造试航船自沉事故造成22人死亡，当日下午最后一名原为“失踪者”的人员遗体也被发现。

报导称，周四翻沉的这艘船长30米，载有25人，其中包括8名外国人，分别为新加坡籍4人、印尼籍1人、马来西亚籍1人、印度籍1人、日本籍1人。

船上有三名中国人获救，八名外籍人员全部遇难。

新华社报导称，这艘368吨的拖轮是安徽省蚌埠市神舟机械有限公司去年10月制造的。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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