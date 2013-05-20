交通银行公告称牛锡明升任董事长

山水水泥获香港法院禁制令 禁前高管进入公司处所及移离资产等
路透香港4月13日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团表示，旗下两家附属公司已取得香港高等法院的禁制令，禁制前高级管理层或人员进入公司的处所、移取任何资产及纪录，及招募或引诱现有人员或雇员。
路透香港5月20日 - 中国大型金融机构的高层人事变动又有新进展。以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一公告称，董事会已选举牛锡明为该行董事长。原任董事长胡怀邦已于4月15日辞任。
刊登在港交所网站的公告称，该行董事会于周一决议，并委任牛锡明为该行董事会战略委员会主任委员。上述任命还待中国银监会核准。牛锡明此前担任交行副董事长、行长。
牛锡明自2009年12月起任交行行长，此前供职于工商银行(601398.SS)多年，有着丰富的商业银行管理经验。路透此前消息称，现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行行长。在入主汇金之前，彭纯是交行管理层中的第一副行长，同时担任交行执行董事，市场普遍评价，两位老交行的新搭档，会实现交行高管更替的平稳过渡。
交行今年度首季实现净利177亿元人民币，同比增长11.5%。截至3月末，该行资本充足率为13.67%，核心资本充足为10.97%，分别较上年末下降0.4和0.27个百分点。(完)
(记者 赵红梅；审校 张喜良)
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路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。