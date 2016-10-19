中国经济尝试筑底 供给侧改革效果渐现--中银香港

路透香港10月19日 - 中国三季度GDP维持6.7%增速，中银香港(2388.HK)首席经济学家鄂志寰周三发表评论认为，内地经济增速连续三个季度保持在6.7%，表明经济增长下滑势头有所控制，可能进入探底区间。

她并指出，随着结构调整步伐加快及供给侧改革效果显现，内地经济可望保持平稳发展，预期今年经济增长将达到6.7%左右，完成今年6.5%-7.0%的目标可期。

以下为其评论摘要：

一、 首三季经济增长持平6.7%，全年目标可期

今年首三季，内地经济增长为6.7%，较去年全年6.9%增长仅轻微放缓了0.2个百分点。分季度看，一、二、三季经济增长均为6.7%，反映内地经济正处于L形走势区间。若以按季比较，二、三季度均录得1.8%增长，较一季度1.1%有所改善，可见国际市场于年初时曾忧虑内地经济或会出现硬着陆的情况并未实现。

在内地经济仍受全球需求疲弱和内部结构调整的双重影响下，首三季录得稳定增长，可说是内地当局在「稳增长」和「供给侧改革」两方面取得平衡，一方面防止经济放缓的速度过快，另一方面继续推进去杠杆、去产能和去库存等任务，再配合积极的财政政策和稳健兼具弹性货币政策的成果，让经济能维持健康平稳发展，预期今年内地经济增长将达到6.7%左右，完成今年6.5%至7.0%的目标可期。

二、 内地经济增长结构出现积极变化

在实体经济趋稳的同时，经济增长结构明显优化。

（一）消费成为稳增长的主要动力。从三大需求来看，内需仍是支撑内地经济稳定增长的决定因素。首三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率是71.0%，比去年同期提高了13.3个百分点。事实上，今年首9个月，社会消费品零售总额增幅达到10.4%，较上半年增长10.3%略高，9月份单月的升幅创下今年以来最快速度，达10.7%，这是受惠于房地产市场升温、小排量汽车和新能源汽车的减税和补贴政策，以及饮食类销售增加等。此外，首三季度城镇新增就业1,067万人，提前一个季度完成全年预期目标，均有利于支援消费和经济稳定发展。

（二）基建和房地产投资支持固定资产投资回稳。今年首9个月，固定资产投资按年增长8.2%，较上半年9.0%的增幅略为放缓，但7月、8月和9月单月投资分别增长3.9%、8.2%和9.0%，增速连续两个月加快，显示固定资产投资回稳的情况已逐渐获得确认。其中基建成为了固定投资的增长动力，今年首三季增长达到19.4%。

房地产投资亦从低位回升，今年首三季增长达到5.8%，远高于去年仅1.0%的增长，这是与内地一、二线城市的楼市气氛显着改善，楼价持续较快增长，推动部份地区的房地产投资再次回暖有关。但三、四线城市仍受去库存的制约，令房地产投资亦未能全面回升。

同时，制造业投资也在低位回稳，以目前工业增加值稳定于6%以上、工业企业利润、制造业采购经理指数、发电量、用电量，以及铁路货运量等都在回稳，相信内地制造业投资将有可逐步改善。

（三）低基数效应有助缓和未来外贸的跌幅。近年，内地出口表现疲弱。虽然外围经济环境尚未突破低增长的格局，世界贸易组织亦下调了今年全球贸易量预测至增长1.7%，内地的外贸表现仍有所反覆，首9个月内地出口货值(以人民币计)按年下跌1.6%，且9月份的单月跌幅仍达5.6%，前景亦未能乐观，但也要注意到内地对一带一路部分沿线国家出口续有增长，加上贸易结构持续优化，以及货物贸易已经历了一年半的调整，在低比较基数下，未来的跌幅或会有所缓和。

（四）新经济发展和“三去一降一补”均逐渐取得成效。新经济保持较快增长，培养新经济、新动能是这两年政府结构改革中尤为重视的。从新产业看，首三季度，高技术产业和装备制造业增加值分别按年增长10.6%和9.1%，增速分别比规模以上工业快4.6和3.1个百分点。从新业态看，首三季度，全国网上零售额34,651亿元，按年增长26.1%，还是保持25%以上的高增长，占社会消费品零售总额的比重达到为11.7%。

从新服务看，包括线上医疗、线上教育、线上约车在内的新业态均录得快速发展。至于“三去一降一补”方面，从去产能情况来看，首三季度，原煤产量同比下降10.5%。从去杠杆看，8月末，规模以上工业企业资产负债率为56.4%，比上年同期下降0.6个百分点。从去库存看，房地产库存继续下降，商品房待售面积自3 月份以来连续7 个月减少。

（五）生产者价格止跌回升，通缩压力缓解可为经济带来正面支持。去年以来，市场对内地经济下行压力的忧虑，部份是与价格下跌的因素有关。由于企业订单、收入和盈利等均是以金额而非货量来作计算，故当价格下跌，但部份成本如工资、租金和债务维持不变的话，便会对企业的生计构成压力。

事实上，去年下半年内地名义经济增长放缓的程度(特别是第二产业)远高于实际经济增长，亦加深了市场对经济的忧虑。然而，今年以来，随着大宗商品价格逐步回升，内地的生产者价格指数也在连续54个月下跌后于今年9月份止跌回升，名义经济增长的速度亦已再次超出实质经济增长的水平，于三季度达到7.8%。价格跌幅有所改善，将有利于企业改善收入、盈利，以至负债率等多个方面，并可缓和对经济的压力。

三、内地经济短期趋稳，长远仍有政策空间

上述数据显示内地经济出现了一些亮点，如基建投资持续改善有助投资在稳增长中发挥更关键的作用、高技术产业和装备制造业增长较快亦有助产业结构朝向中高端方向调整、社会零售消费则受房地产市场回暖所支持等。再者，内地就业人数持续较快增长，加上产业结构继续优化，显示内地经济有望维持于现水平稳定增长，全年经济增长料达6.7%左右。

但是从长远看，内地经济仍面对一定的下行压力，如全球经济尚未突破低增长格局，美国加息、各主要央行政策和英国脱欧带来不确定性、内地经济亦仍处于结构转型升级的关键阶段等。

政策方面，监于近月内地房地产市场再次升温、消费和生产者价格均有所回稳，以及在美元转强下，人民币仍略有贬值压力，再次减息和降准的机会较低，预料会继续透过于公开市场操作来调整流动性，支持经济增长的重任将会较多放在财政政策上。（完）