中国工信部：试点利用跨境人民币贷款支持中小企业融资

路透北京8月3日 - 中国工业和信息化部日前表示，试点利用跨境人民币贷款支持中小企业融资，依托自贸区的政策优势，探索推进区内中小企业按规定从境外借用人民币资金，促进中小企业对外融资便利化。

工信部和中国银行(601988.SS) (3988.HK)日前联合制定“促进中小企业国际化发展五年行动计划(2016-2020年)“。工信部网站周三刊登计划全文并称，鼓励有条件的地方设立专项基金，或与中行探索联合成立投贷联动引导基金，开展投贷联动试点，引导跨国并购基金、风险投资基金等，支持国内中小企业与国外中小企业开展并购、合资、参股等合作。

同时，并鼓励有条件的地方设立专项资金，与中国银行合作，对符合条件的中小企业跨境发展重点项目给予贷款贴息。

“中国银行制定差别化信贷政策，积极开展针对不同行业、不同投资贸易目的地国家和地区的企业融资服务，开发内保外贷以及应收账款、仓单、知识产权等质押融资产品，”计划称。

此外，还要加强政银担合作，落实中小企业信用担保机构的财政促进政策，引导信用担保机构加大产品与服务创新；联合中国银行探索中小企业担保贷款保证保险业务，并支持有条件的地方设立信贷风险补偿资金。

计划指出，要发挥各地中小企业主管部门的优势，会同有关部门及时发布产业政策、监管动态等信息和对外投资的产业导向、国别指导政策，提高指导中小企业国际化发展的针对性和有效性。

而中国银行根据政策导向，制定有针对性的金融支持政策和跨境撮合服务重点。

计划目标是要聚焦重点产业、聚焦重点国家和国内重点地区，开展跨境撮合，对符合国际产能合作、中国制造2025等国家政策导向的高端制造、节能环保、生物医药等重点行业联合开展跨境专题撮合。

工信部日前表示，“十三五”时期中国中小企业整体水平要进一步提高，企业负担进一步减轻，政府将加大财税支持，并加强融资保障，支持民间资本发起设立银行等金融机构。 （完）

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