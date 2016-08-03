中国工信部：试点利用跨境人民币贷款支持中小企业融资

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京8月3日 - 中国工业和信息化部日前表示，试点利用跨境人民币贷款支持中小企业融资，依托自贸区的政策优势，探索推进区内中小企业按规定从境外借用人民币资金，促进中小企业对外融资便利化。
工信部和中国银行(601988.SS) (3988.HK)日前联合制定“促进中小企业国际化发展五年行动计划(2016-2020年)“。工信部网站周三刊登计划全文并称，鼓励有条件的地方设立专项基金，或与中行探索联合成立投贷联动引导基金，开展投贷联动试点，引导跨国并购基金、风险投资基金等，支持国内中小企业与国外中小企业开展并购、合资、参股等合作。
同时，并鼓励有条件的地方设立专项资金，与中国银行合作，对符合条件的中小企业跨境发展重点项目给予贷款贴息。
“中国银行制定差别化信贷政策，积极开展针对不同行业、不同投资贸易目的地国家和地区的企业融资服务，开发内保外贷以及应收账款、仓单、知识产权等质押融资产品，”计划称。
此外，还要加强政银担合作，落实中小企业信用担保机构的财政促进政策，引导信用担保机构加大产品与服务创新；联合中国银行探索中小企业担保贷款保证保险业务，并支持有条件的地方设立信贷风险补偿资金。
计划指出，要发挥各地中小企业主管部门的优势，会同有关部门及时发布产业政策、监管动态等信息和对外投资的产业导向、国别指导政策，提高指导中小企业国际化发展的针对性和有效性。
而中国银行根据政策导向，制定有针对性的金融支持政策和跨境撮合服务重点。
计划目标是要聚焦重点产业、聚焦重点国家和国内重点地区，开展跨境撮合，对符合国际产能合作、中国制造2025等国家政策导向的高端制造、节能环保、生物医药等重点行业联合开展跨境专题撮合。
工信部日前表示，“十三五”时期中国中小企业整体水平要进一步提高，企业负担进一步减轻，政府将加大财税支持，并加强融资保障，支持民间资本发起设立银行等金融机构。 （完）
欲览详情，请点击工信部链接 here
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88599人民币)